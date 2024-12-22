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        Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Sakarya Kadın Takımı'nı 6-1 yendi

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:00
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        Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Sakarya Kadın Takımı'nı 6-1 yendi
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        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Sakarya Kadın Futbol Takımı'nı 6-1'lik skorla yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.

        İlçede 7 yıl önce kurulan ve 16-25 yaş arası yaklaşık 22 futbolcunun yer aldığı Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda çıktığı maçlarda rakiplerini farklı skorla mağlup ediyor. Geçen hafta deplasmanda Adana İdmanyurdu Spor'u 3-0 yenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu hafta Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile karşılaştı. İlçede etkili olan yoğun sisten dolayı iki takım arasındaki maç, Şemdinli ilçesinde oynandı. Rakip takıma karşı üstün bir futbol sergileyen Yüksekova Kadın Takımı'na galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ayşenur, 15'te Latego Madıba, 51'de Lachel, 63'te Fatma Serdar ile 67 ve 76. dakikalarda Aleyna Yasemin kaydetti. Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü'nün tek golünü ise 89. dakikada Deniz Küllükçü attı.

        Bugüne kadar oynanan 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi ekip, gruptaki puanını 25'e yükselterek liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Bu arada karşılaşmayı, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ile çok sayıda taraftar da izledi.

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