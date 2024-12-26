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        Hakkari'de taşımalı eğitime 'kar' engeli

        HAKKARİ'de gece saatlerinde beklenen ve yarın da devam etmesi öngörülen kar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:39
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        Hakkari'de taşımalı eğitime 'kar' engeli
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        HAKKARİ'de gece saatlerinde beklenen ve yarın da devam etmesi öngörülen kar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

        Meteoroloji’nin hava tahminleri sonrası bugün gece saatlerinde Hakkari'de kar yağışı bekleniyor. Gece başlayıp yarın da devam etmesi beklenen yağış nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereli okullar yarın için bir gün tatil edildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu gece başlayacak olan kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle Cuma günü (yarın) için taşımalı eğitim kapmasındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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