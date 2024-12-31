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        Kaya parçasının isabet ettiği minibüsteki Ceylan, ağır yaralandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü tüneli yakınlarında yamaçtan kopan dev kaya parçalarından biri seyir halinde olan yolcu minibüsünün üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:44 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:50
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        Kaya parçasının isabet ettiği minibüsteki Ceylan, ağır yaralandı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü tüneli yakınlarında yamaçtan kopan dev kaya parçalarından biri seyir halinde olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsün arka koltuğunda bulunan Ceylan Kırbaş, kaya parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeniköprü tüneli yakınında meydana geldi. Van’dan Yüksekova istikametine giden Burhan Çapan yönetimindeki 30 YJ 152 plakalı minibüs, seyir halindeyken dağdan dev kaya parçaları yola düştü. Durumu fark eden sürücü Çapan, düşen kayalardan kurtulmaya çalışırken, küçük bir kaya parçası, minibüsün arka camını kırıp, arka koltukta oturan Ceylan Kırbaş'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Kırbaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaydırılarak tedaviye alındı. Bir süre kapalı kalan yol, karayolları ekiplerinin kaya parçalarını temizlemesiyle ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

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