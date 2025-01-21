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        Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası: Canımızdan can gitti

        H

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:55
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        Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası: Canımızdan can gitti
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısında ölen 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker’in (12) babası Ersin Teker (34), taziye evinde Demirören Haber Ajansı'na

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