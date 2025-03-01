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        Sıfır noktasında tahta kayakla kar keyfi

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinin İran sınırının sıfır noktasında bulunan Kayalar köyünün gençleri, her kış olduğu gibi bu yıl da kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayaklarla tırmandıkları karlı tepeden kaydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:20
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        Sıfır noktasında tahta kayakla kar keyfi
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        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinin İran sınırının sıfır noktasında bulunan Kayalar köyünün gençleri, her kış olduğu gibi bu yıl da kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayaklarla tırmandıkları karlı tepeden kaydı. Bu yıl 'Kay Spor Kulübü' adı altında dernekleşen gençlerin etkinliğine, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da katıldı.

        Şemdinli'ye 20 kilometre uzaklıktaki Kayalar köyünde dedelerinden kalma geleneği sürdüren gençler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi imkanlarıyla hazırladıkları tahtaları yanlarını alıp, 3 kilometre yürüyerek bin 700 rakımlı Beran Tepesi'ne çıktı. Gençler, zirvede kısa bir mola verdikten sonra tahtayı kayış ve iple ayaklarına sabitleyip, kayarak köyün yakınına kadar indi. Bu yıl 'Kay Spor Kulübü' adı altında dernekleşen gençlerin etkinliğine, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da katıldı.

        'ÇOK KIYMETLİ BİR YER BURASI'

        Köylülerle birlikte tahta kayakla kayan Kaymakam Akpınar, "Hakkari'nin en güzel ilçelerinden Şemdinli ilçemizin Kayalar köyümüzden yıllardan beri devam eden tahta kayakla kayma geleneğine bugün de şahit olduk. Köylülerimizle tahta kayak vesilesiyle bir araya geldik. Huzur içerisinde hep beraber bir etkinlikte bulunduk. Yıllar önce burada ikamet eden bir vatandaşımızın Kars'ta askerlik yaparken öğrenmiş olduğu kayak sporunu buraya taşımasıyla başlayan bir gelenek, bir etkinlik, bir sportif aktivite. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu aktivitemizi daha kapsamlı, daha geniş katılımlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Tüm Şemdinli ve Hakkarili hemşehrilerimi bu köyümüze bekliyoruz. İran, Irak ve Türkiye kesişiminde bulunan çok kıymetli bir yer burası" dedi.

        'BABAM ASKERLİK YAPARKEN KAYAK ÖĞRENMİŞ'

        12 çocuk babası Bekir Avcı (61) ise "Babam Kars'ta askerlik yaparken kayak sporunu oradan öğrenmiş. Buraya gelince de hobi olarak tahtadan kayak yaparak, köyün yakınlarında tepelerde kaymaya başlamış. O günden sonra biz de öğrendiklerimizi şimdi çocuklarımıza ve köylülerimize öğrettik. Her kış mevsimi kendi yaptığımız tahta kayaklarımızla kayıyoruz. Ben de gençlerle birlikte kayarken zevk alıyorum" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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