Elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılan Gülcan, yaşamını yitirdi

Olay, Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlandığı ve dershane öğrencisi olduğu belirtilen Gülcan Bilici, sahura hazırlanırken, yüzünü yıkamak için elektrikli su ısıtıcısına temas edince akıma kapılıp, yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Bilici, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilici, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.