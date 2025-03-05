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        Elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılan Gülcan, yaşamını yitirdi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde temas ettiği elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılan Gülcan Bilici (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:40
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        Elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılan Gülcan, yaşamını yitirdi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde temas ettiği elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılan Gülcan Bilici (19), hayatını kaybetti.

        Olay, Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlandığı ve dershane öğrencisi olduğu belirtilen Gülcan Bilici, sahura hazırlanırken, yüzünü yıkamak için elektrikli su ısıtıcısına temas edince akıma kapılıp, yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Bilici, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilici, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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