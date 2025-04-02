Terör nedeniyle boşalttıkları köyde 30 yıl sonra bayram kutladılar

HAKKARİ'ninÇukurca ilçesi bağlı Kurudere köyü, 1995'te terör olayları nedeniyle boşaltıldı. Köyden göç edenler, Ramazan Bayramı dolayısıyla aldıkları özel izinle 30 yıl sonra ilk kez doğdukları topraklarda bayram sevinci yaşadı.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kurudere köyü, 1995 yılında bölgedeki terör olayları nedeniyle boşaltıldı. Köyde yaşayanlar, Hakkari merkez, Van ve diğer batı illerine göç etmek zorunda kaldı. Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle yasaklanırken, aileler göç ettikleri şehirlerde yaşamaya başladı. Daha önce özel izinle köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yapan vatandaşlar, bu kez Ramazan Bayramı dolayısıyla köylerine gitmek için özel izin aldı. Göç ettikleri farklı şehirlerden bir araya gelen köy sakinleri, 30 yıl sonra ilk kez doğdukları topraklarda bayram kutlamanın sevincini yaşadı.

'KALICI DÖNÜŞ' TALEBİ

Köylerinde ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dualar eden vatandaşlar, daha sonra doğdukları köylerinde piknik yaptı. Köylüler, yetkililerden köylerine kalıcı dönüş yapabilmek için de destek istedi. Arafat Aydın, çocukluk yıllarının geçtiği topraklara dönmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, bayram vesilesiyle özel izin alarak geldikleri köylerinin tamamen yerleşime açılmasını istediklerini söyledi.