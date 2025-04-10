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        Hakkari'de kuvvetli rüzgar nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi

        HAKKARİ'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde okullarda eğitim-öğretime bugün için 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 07:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 07:55
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        Hakkari'de kuvvetli rüzgar nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi
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        HAKKARİ’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde okullarda eğitim-öğretime bugün için 1 gün ara verildi.

        Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu. Kent merkezinde rüzgara yakalananlar yürümekte zorluk çekerken, itfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle kesti, devrilen çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Elektrik direklerinin de devrildiği bazı mahallelerde dün gece geç saatlere kadar enerji kesintisi yaşandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.

        Hakkari Valiliği, kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli rüzgarların bugün (Perşembe) akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağışlarla birlikte, çatı uçması, yüksek rakımlarda enerji nakil hatlarında kopma, soba ve baca zehirlenmeleri, yerel dolu yağışları, lodos rüzgarları etkisi ile çamur şeklinde yağışlar, sel ve ani su baskını gibi olumsuzluklara karşı Valiliğimiz tarafından eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

        Ayrıca, eğitim kurumlarında meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı okul yöneticilerine gerekli tedbirlerin alınması talimatı verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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