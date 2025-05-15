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        Hakkari'den 'Terörsüz Türkiye'ye destek

        TERÖR örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, Hakkari ve ilçelerinde de sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:00
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        Hakkari'den 'Terörsüz Türkiye'ye destek
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        TERÖR örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, Hakkari ve ilçelerinde de sevinçle karşılandı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kürt'ün Türk'ten, Türk'ün Kürt'ten başka dostu ve kardeşi olmadığını belirtirken, PKK'nın 1984 yılında ilk silahlı eylemini yaptığı Şemdinli'de konuşan Hakkari Odalar Birliği Başkanı ve Şemdinli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin ise çatışmalı ortamda büyük acıların yaşandığını kaydederek, "Halkın sevinçle karşıladığı bu süreci çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Barış süreci ile birlikte özellikle bölgemizde çok ciddi gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz" dedi.

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı, bölgede heyecan yarattı. Sürekli çatışmalarla gündeme gelen Hakkari ve ilçelerinde yaşayanlar da bu süreçten dolayı mutlu olduklarını anlattı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Hakkari coğrafyasının çatışmalı süreçten en fazla zarar gören, en fazla etkilenen ve en fazla kan ve gözyaşının döküldüğü topraklar olduğunu söyledi. Şu an herkesin çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Özdemir, "İnşallah bu bayram çifte bayram yaşayacağız. Başta emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, DEM Partili yetkililere, Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

        ‘MALAZGİRT, ÇANAKKALE RUHUNU YAŞAYALIM’

        Barışın kaybedeninin olmayacağını beliren Özdemir, "Barış, heyecan getirir. Barışın kaybedeni olmaz. 40 yıldır burada akan bir kardeş kanı, derin yaralar vardı. Coğrafyanın her karış toprağında kan ve gözyaşı vardı. Biz artık umut ediyoruz, ne Yüksekovalı, ne Yalovalı ne Yozgatlı, ne Hakkarili anne bundan sonra ağlamasın. El ele verip kenetlenelim. Malazgirt ruhunu, Çanakkale ruhunu yaşayalım. Kürt’ün Türk’ten, Türk’ün Kürt’ten başka dostu, kardeşi yok. Bu coğrafya hepimizindir. Birlikte çalışıp bu ülkeyi hak ettiği yerlere getireceğiz. Artık memleketimizin dağlarına huzur geldi. Artık bölge turizm ile doğal güzelliklerle anılacak. Herkes kazanacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu coğrafyada ciddi heyecan ve barış havası var" diye konuştu.

        ‘BARIŞ HAVASININ ESMESİ ÇOK KIYMETLİ’

        İran ve Irak'a sınırı bulunan ve PKK'nın 1984 yılında ilk silahlı eylemini yaptığı Şemdinli'de de süreç olumlu karşılandı. Hakkari Odalar Birliği Başkanı ve Şemdinli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, "40 yıldır çatışmalı ortamın yerini barışa bırakması, böylesi bir barış havasının esmesi çok kıymetlidir. Bu çatışmalı ortamda çok büyük acılar yaşandı. Şu an Şemdinli'deyiz. Ve Şemdinli bu çatışmalı ortamın ilk başladığı noktalardan birisi. Halkın sevinçle karşıladığı bu süreci çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Barış süreci ile birlikte özellikle bölgemizde çok ciddi gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Geçmiş dönemlerde buralardaki çatışmalı ortamından kaynaklı ticarette yapılamıyordu. Ekonomi de çok zayıftı. Bu sorunun barış ile sonuçlanması ekonomik olarak çok ciddi katkıları olacaktır. Hakkari bölgesi özellikle turizm, ticaret merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

        ‘KAN VE GÖZYAŞI GÖRMEK İSTEMİYORUZ’

        Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna ise artık kan ve gözyaşı görmek istemediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Durna, "Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Bu coğrafya, bu topraklar ve çok gözyaşı gördü. Biz artık kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Ne batıdaki analar ağlasın ne bu coğrafyadaki analarımız ağlasın. Kalıcı barışın baş mimari olan Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kalıcı barışın gelmesi özellikle bölge halkı için çok önemli. Hem turizm açısından hem de bölgenin istikrarı ve gelişmesi için çok önem arz etmekte. Barışın Türkiye halklarına, Kürt halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yani bu kadar güzel bir coğrafyanın içinde kardeşçe yaşamak varken, çatışmaların kan ve gözyaşının olması hiçbir insanın istemediği bir durum” dedi.

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