Hakkari'den 'Terörsüz Türkiye'ye destek

TERÖR örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, Hakkari ve ilçelerinde de sevinçle karşılandı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kürt'ün Türk'ten, Türk'ün Kürt'ten başka dostu ve kardeşi olmadığını belirtirken, PKK'nın 1984 yılında ilk silahlı eylemini yaptığı Şemdinli'de konuşan Hakkari Odalar Birliği Başkanı ve Şemdinli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin ise çatışmalı ortamda büyük acıların yaşandığını kaydederek, "Halkın sevinçle karşıladığı bu süreci çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Barış süreci ile birlikte özellikle bölgemizde çok ciddi gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı, bölgede heyecan yarattı. Sürekli çatışmalarla gündeme gelen Hakkari ve ilçelerinde yaşayanlar da bu süreçten dolayı mutlu olduklarını anlattı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Hakkari coğrafyasının çatışmalı süreçten en fazla zarar gören, en fazla etkilenen ve en fazla kan ve gözyaşının döküldüğü topraklar olduğunu söyledi. Şu an herkesin çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Özdemir, "İnşallah bu bayram çifte bayram yaşayacağız. Başta emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, DEM Partili yetkililere, Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

‘MALAZGİRT, ÇANAKKALE RUHUNU YAŞAYALIM’ Barışın kaybedeninin olmayacağını beliren Özdemir, "Barış, heyecan getirir. Barışın kaybedeni olmaz. 40 yıldır burada akan bir kardeş kanı, derin yaralar vardı. Coğrafyanın her karış toprağında kan ve gözyaşı vardı. Biz artık umut ediyoruz, ne Yüksekovalı, ne Yalovalı ne Yozgatlı, ne Hakkarili anne bundan sonra ağlamasın. El ele verip kenetlenelim. Malazgirt ruhunu, Çanakkale ruhunu yaşayalım. Kürt’ün Türk’ten, Türk’ün Kürt’ten başka dostu, kardeşi yok. Bu coğrafya hepimizindir. Birlikte çalışıp bu ülkeyi hak ettiği yerlere getireceğiz. Artık memleketimizin dağlarına huzur geldi. Artık bölge turizm ile doğal güzelliklerle anılacak. Herkes kazanacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu coğrafyada ciddi heyecan ve barış havası var" diye konuştu. ‘BARIŞ HAVASININ ESMESİ ÇOK KIYMETLİ’ İran ve Irak'a sınırı bulunan ve PKK'nın 1984 yılında ilk silahlı eylemini yaptığı Şemdinli'de de süreç olumlu karşılandı. Hakkari Odalar Birliği Başkanı ve Şemdinli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, "40 yıldır çatışmalı ortamın yerini barışa bırakması, böylesi bir barış havasının esmesi çok kıymetlidir. Bu çatışmalı ortamda çok büyük acılar yaşandı. Şu an Şemdinli'deyiz. Ve Şemdinli bu çatışmalı ortamın ilk başladığı noktalardan birisi. Halkın sevinçle karşıladığı bu süreci çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Barış süreci ile birlikte özellikle bölgemizde çok ciddi gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Geçmiş dönemlerde buralardaki çatışmalı ortamından kaynaklı ticarette yapılamıyordu. Ekonomi de çok zayıftı. Bu sorunun barış ile sonuçlanması ekonomik olarak çok ciddi katkıları olacaktır. Hakkari bölgesi özellikle turizm, ticaret merkezi olacak" ifadelerini kullandı.