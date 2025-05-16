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        Nehirde kaybolan İbrahim'i arama çalışmaları 7'nci gününde

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 7'nci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:46 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:50
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        Nehirde kaybolan İbrahim'i arama çalışmaları 7'nci gününde
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 7'nci günde de sürüyor. Dün Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 18 kişilik dalgıç ekibinin katıldığı çalışmalarda bugün de askeri helikopterle bölgede yaklaşık 1,5 saatlik tarama yapıldı.

        Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, geçen cumartesi piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gruptan 2 kişi, yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi.

        HAVA DESTEKLİ ARAMA YAPILDI

        Bölgede sürdürülen çalışmalara dün Ankara'dan gelen özel dalgıç ekibi de katıldı. Ankara JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi, Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren çeşitli noktalarda zorlu arazi şartlarında dalışlar yapmaya başladı. Diğer ekipler ise suda ve su kenarında hem dalışlar yapıyor hem de demir çubuklarla aramalarını sürdürüyor.

        Bugün hava destekli arama da gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter, Irak sınırına kadar havadan yaklaşık 1,5 saat tarama yaptı.

        Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Harita üzerinde değerlendirmeler yapılırken, arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesi de sağlandı. Vali Çelik, İbrahim Kom'un babası Nevzat Kom ile de bir süre görüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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