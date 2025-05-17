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        Nehirde kaybolan İbrahim'i arama çalışmaları 8'inci gününde

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:20
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        Nehirde kaybolan İbrahim'i arama çalışmaları 8'inci gününde
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.

        Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, geçen cumartesi piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gruptan 2 kişi, yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıç ekibi ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi. Ankara’dan bölgeye sevk edilen JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi de Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren çeşitli noktalarda zorlu arazi şartlarında dalışlar yapıyor. Arama çalışmaları bölgedeki ekiplerin katılımıyla sürüyor.

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