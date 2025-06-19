Hakkari Şemdinli'de 'Trabzon Caddesi' açıldı; kardeşlik protokolü imzalandı
TRABZONBüyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Hakkari Şemdinli'deki bir caddede yol düzenlemesi yapıldı; parke taşları yenilendi, asfalt döküldü.
TRABZONBüyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Hakkari Şemdinli'deki bir caddede yol düzenlemesi yapıldı; parke taşları yenilendi, asfalt döküldü. Bu çalışmaların ardından 'Trabzon' ismi verilen cadde, törenle hizmete açıldı. Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzaladıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bir kardeşlik protokolü nedeniyle sizlere hitap etmek benim için çok ayrı oldu, gurur verici ve anlamlı oldu" dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir caddede yol düzenlemesi yapıldı; parke taşları yenilendi, asfalt döküldü. Bu çalışmaların ardından 'Trabzon' ismi verilen cadde, törenle hizmete açıldı. Açılışa; Şemdinli Kaymakamlığı'na da vekaleten bakan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Çayan Çiçek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve vatandaşlar katıldı.
'KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA ÇOK PEKİŞTİRECEĞİZ'
Açılışta konuşan Şemdinli Belediye Başkanı Şakar, kardeş belediye protokolü kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan caddeye 'Trabzon Caddesi' ismi verildiğini söyledi. Şakar, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ilçemize gelmesi bizim için önem arz etmekte. 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz bu süreçte, ilçemize teşrif eden başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz 85 milyonuyla kardeşiz. Kürdü, Lazı, Türkü, Alevisi ile biz de ayrımcılık yoktur. Bugün itibarıyla inşallah Karadeniz'le, Trabzon'la kardeşliğimizi daha çok pekiştireceğiz" dedi.
'BİRLİKTE YAŞAMA İRADEMİZDEN VAZGEÇMEDİK'
Açılış kurdelesini kesen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Şemdinli Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Değerli muhtarımız bizi Aktütün'ün çiçeğiyle karşıladı. Aktütün çiçeklerinin kokusunu alıp, Trabzon'umuza götüreceğiz. 85 milyon olarak biriz, beraberiz, kardeşiz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin ve iyiliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Durmadık, çalıştık, gayret ettik ve vatan toprağı uğruna şehitler verdik. Ama bu kadim topraklarda birlikte yaşama irademizden vazgeçmedik. Birliğimizi bozmak isteyenlere karşı aynı anlayışla bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Kökenimiz ne olursa olsun, Anadolu'da 85 milyonuyla beraber ve kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bir taraftan bu mücadeleyi yaparken, diğer taraftan emperyal güçlerin de hemen yanı başımızda çevirdiği oyunlara, yapmak istediği oyunlarına karşı bu birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.
'ŞEMDİNLİ'YE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarına da değinen Başkan Genç, "Gazze'de bir taraftan çocuklar, bebekler, anneler, kadınlar, gençler katlediyorlar. Diğer taraftan da bir haftadır süren hava saldırılarıyla İran'ı vuruyorlar. 40 yıldır bölgede süren bir terör belası vardı. Buna karşı beraber mücadele ettik, şimdi huzur zamanı. Durmadık, yılmadık, yorulmadık, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük. Bu belayı da emperyal güçler başımıza musallat ettiler. Ama kıymetli Cumhurbaşkanımız, 'Hakkari'nin Şemdinli’si de benim için birdir, Edirne'de, Trabzon'da, Rize'de, Muğla'da birdi' dedi ve 85 milyon insanımızın hakkını, hukukunu 25 yıldır olduğu gibi korudu. Huzur iklimini de Cumhurbaşkanımız tesis etti. Şemdinli'de iyiliğimizi ve kardeşliğimizi taçlandıracak güzel bir adım atıyoruz. Trabzon ve Şemdinli artık kardeş belediyeler. Fahri Şakar başkanımız iki defa Trabzon'a geldi. Biz bu protokolü Trabzon'da da yapabilirdik ama Şemdinli'ye gelmek istedik. Kardeş belediye protokolümüzü de burada imzalayacağız. Ben de döndükten sonra Trabzon'da güzel bir mekana, 'Şemdinli' ismini vereceğim. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, bir elimiz bundan sonra kardeşimiz Şemdinli'yle birlikte olacak. Tüm kalbimle söylüyorum. 25 senedir aktif siyasetin içindeyim. Birçok kez insanlarımıza, vatandaşlarımıza halkımıza hitap ettim. Ama böyle bir zaman diliminde Şemdili'de, sizlerle beraber hitap etmek ve bir kardeşlik protokolü nedeniyle sizlere hitap etmek benim için çok ayrı oldu, gurur verici ve anlamlı oldu" dedi.
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