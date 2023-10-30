Hakkarili judocular, Ankara'daki şampiyonada 5 madalya kazandı

Hakkarili judocular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen "İller Arası Türkiye Judo Şampiyonası"ndan 5 madalyayla döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada Hakkarili sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

İl Müdürü Emin Yıldırım, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yıldırım, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e teşekkür etti.