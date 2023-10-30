Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkarili judocular, Ankara'daki şampiyonada 5 madalya kazandı

        Hakkarili judocular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen "İller Arası Türkiye Judo Şampiyonası"ndan 5 madalyayla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkarili judocular, Ankara'daki şampiyonada 5 madalya kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkarili judocular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen "İller Arası Türkiye Judo Şampiyonası"ndan 5 madalyayla döndü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada Hakkarili sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

        İl Müdürü Emin Yıldırım, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

        Yıldırım, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Hakkari'de dağcılar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Karadağ'a tırmandı
        Hakkari'de dağcılar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Karadağ'a tırmandı
        Huzurun hakim olduğu Yüksekova'da gökyüzü paraşütlerle renklendi
        Huzurun hakim olduğu Yüksekova'da gökyüzü paraşütlerle renklendi
        Hakkari'de "Üç Kuşak Hakkari" fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de "Üç Kuşak Hakkari" fotoğraf sergisi açıldı
        Van ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı
        Van ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı
        Hakkari'de kamyonetinde 4 alageyik yakalanan kişiye 811 bin 442 lira ceza
        Hakkari'de kamyonetinde 4 alageyik yakalanan kişiye 811 bin 442 lira ceza
        Hakkari'de jandarma personeli köydeki öğrencilere yönelik etkinlik düzenled...
        Hakkari'de jandarma personeli köydeki öğrencilere yönelik etkinlik düzenled...