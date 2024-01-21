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        Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede köy ve mezralara ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:41
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        Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede köy ve mezralara ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Alan köyüne ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

        İş makineleri ile dağlık alanda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu köye ulaşımı sağladı.

        İhtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine gelmek isteyen köylüler, yolların açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

        Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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