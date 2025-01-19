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        Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili yoğunluğu

        Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:30
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        Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili yoğunluğu
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        Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kayak sezonunun uzun sürmesi ve kristal kar yapısıyla öne çıkan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kent merkezine 12 kilometrelik ulaşım imkanıyla kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever, aileleriyle birinci etaptaki pistlerde hizmet veren kayak merkezine geldi.

        Kent merkezinin yanı sıra farklı illerden gelen kayak tutkunları, kayak ile snowboard yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla eğlenceli vakit geçirdi.

        Bazı aileler de merkezin farklı noktalarında piknik yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bekledi.

        Aksaray'dan gelen Nail Gülönü, AA muhabirine, kayak yapmak ve bölgenin doğasını görmek için kente geldiğini söyledi.

        Kayak merkezini çok beğendiğini dile getiren Gülönü, "Kar kalınlığı iyi. Güzel bir ortam var. Hakkari insanıyla, doğasıyla mükemmel. Tesis çok güzel ve bayağı kalabalık. Hava da güzel. Herkes çayını, semaverini getirmiş. Doğayla iç içe zaman geçirip kayak yapıyor. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

        İsa Kaya da tesiste birçok olanağın bulunduğunu dile getirerek, "Kar bu sene az yağdı. O bizi biraz üzüyor. Tesisimiz güzel. Biz de arkadaşlarla geldik. Ben snowboardla kayıyorum. Dağlarımız çok güzel. Dağlardaki parkurlarda ve pistlerde kayıyoruz. Kristal kar var. Bugün ortam çok güzel. Herkes güzel zaman geçiriyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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