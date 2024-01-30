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        Hakkari'de yol açma çalışmasında 10 metrelik kar yığınının üzerinden düşen personel yaralandı

        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışması sırasında yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kar yığınının üzerinden düşen Karayolları personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:41
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        Hakkari'de yol açma çalışmasında 10 metrelik kar yığınının üzerinden düşen personel yaralandı
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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışması sırasında yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kar yığınının üzerinden düşen Karayolları personeli yaralandı.

        Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına düşen çığın temizlenerek yolun açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        Karayolları 117. Şube Şefliğinde ekip şefi olarak görev yapan Harun Kandaş, çalışmalar sırasında bölgeyi kontrol etmek için kar yığınının üzerine çıktı.

        Bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralanan Kandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Vücudunda kırıklar bulunan Kandaş'ın Van'a sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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