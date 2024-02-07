Hakkari'de geçen ay uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 124 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hakkari'de geçen ay polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında işlem yapılan 124 şüpheliden 22'si tutuklandı.

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