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        Hakkari'de geçen ay uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de geçen ay polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında işlem yapılan 124 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:38
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        Hakkari'de geçen ay uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
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        Hakkari'de geçen ay polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında işlem yapılan 124 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 124 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Şüpheli 22 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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