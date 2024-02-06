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        Şemdinli'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:56 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:05
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        Şemdinli'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Hz. Ali Yatılı kuran kursunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

        Kaymakam Ali Ekber Ateş, depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.

        Ateş daha sonra beraberindekilerle Kahramanmaraş depreminde kız kardeşini ve 2 yeğenini kaybeden Raif Erler'i ziyaret etti, başsağlığı diledi.

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