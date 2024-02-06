Şemdinli'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Hz. Ali Yatılı kuran kursunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Kaymakam Ali Ekber Ateş, depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.
Ateş daha sonra beraberindekilerle Kahramanmaraş depreminde kız kardeşini ve 2 yeğenini kaybeden Raif Erler'i ziyaret etti, başsağlığı diledi.
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