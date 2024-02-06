Şemdinli'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Ateş daha sonra beraberindekilerle Kahramanmaraş depreminde kız kardeşini ve 2 yeğenini kaybeden Raif Erler'i ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.

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