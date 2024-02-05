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        Yüksekova'da kafasına buz sarkıtı düşen kadın yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatıdaki buz sarkıtının kafasına düştüğü kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:07
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        Yüksekova'da kafasına buz sarkıtı düşen kadın yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatıdaki buz sarkıtının kafasına düştüğü kadın yaralandı.

        Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde yürüyen M.Y'nin kafasına bir binanın çatısındaki buz sarkıtı düştü.

        Yere yığılan kadını gören çevredekilerin ihbarı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları kadını ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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