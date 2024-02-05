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        Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Karayolları 117. Şube Şefliğince başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:01
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        Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Karayolları 117. Şube Şefliğince başlatılan çalışmalar sürüyor.

        İlçe merkezinin kardan arındırılması için çalışma yürüten ekipler, İpek Yolu Caddesi'ndeki kaldırımlarda tar temizleme çalışması yaptı.

        Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ilçe merkezindeki okul güzergahlarındaki karları da temizlemek için çaba sarf ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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