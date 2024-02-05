Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ilçe merkezindeki okul güzergahlarındaki karları da temizlemek için çaba sarf ediyor.

İlçe merkezinin kardan arındırılması için çalışma yürüten ekipler, İpek Yolu Caddesi'ndeki kaldırımlarda tar temizleme çalışması yaptı.

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