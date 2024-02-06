Şemdinli Kaymakamı Ateş, okulları ziyaret etti
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köy okullarını ziyaret etti.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köy okullarını ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile Tekelli ve Boğazköy İlk ve Ortaokulu'na giden Ateş, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.
Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Ateş, "İdarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.
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