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        Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin okulunda hüzün

        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın görev yaptığı okulda hüzün yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:21
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        Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin okulunda hüzün
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        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın görev yaptığı okulda hüzün yaşanıyor.

        Kent merkezindeki Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen programda, mesai arkadaşları ve öğrencileri, Yıldız'ın masasına fotoğrafını bıraktı, çiçeklerle süsledi.

        Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Naci Atan, geçen yıl kente atanan Yıldız'ı trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Atan, "Öğretmenimizin polis memuru olan eşinin de şu anda tedavisi sürüyor. Ona da acil şifalar diliyoruz. Ayşe öğretmenimiz bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin gönlünde taht kurmuştu." dedi.

        Dün, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu polis memuru Cihat Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız ağır yaralanmıştı.

        Ayşe Koç Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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