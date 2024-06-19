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        İkiyaka Dağları ve Sat Buzul Gölleri adrenalin tutkunlarını ağırladı

        ÖZKAN BİLGİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağcı ve kayakçılardan oluşan adrenalin tutkunları, haziranda da metrelerce karın bulunduğu İkiyaka Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu 3 bin 500 rakımlı bölgede karda tırmanış, kayak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:08
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        İkiyaka Dağları ve Sat Buzul Gölleri adrenalin tutkunlarını ağırladı
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        ÖZKAN BİLGİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağcı ve kayakçılardan oluşan adrenalin tutkunları, haziranda da metrelerce karın bulunduğu İkiyaka Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu 3 bin 500 rakımlı bölgede karda tırmanış, kayak yaptı.

        Kışın kayak merkezi, yazın da doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari, huzur ve güven ortamı sayesinde yılın her döneminde yaşanan turizm çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

        Kışın binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan kent, ilkbahar ve yazın da yüksek rakımlı dağları, şelaleleriyle ve doğal parkurlarıyla dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü yapmak isteyen yerli ve yabancılara ev sahipliği yapıyor.

        Aralarında dağcı ve kayakçıların da bulunduğu 8 kişilik grup da bölgenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla İkiyaka Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu alanda kar tırmanışı ve kayak yaptı.

        Aldıkları izinle Sat Buzul Göllerinin bulunduğu alana ulaşabilmek için halen metrelerce karın bulunduğu ve adeta kar tünellerinin oluştuğu yollardan geçen adrenalin tutkunları, daha sonra da tırmanışa geçti.

        Yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşan gruptakiler, burada karda tırmanış, yürüyüş ve kayak yaparak keyifli zaman geçirdi.

        Gruptakilere eşlik eden İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, İkiyaka Dağları, Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin turizm açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Göller bölgesinin kar örtüsünün yerde en uzun kaldığı bölgelerden biri olduğunu belirten Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

        "Hakkari hem kış hem doğa turizminin önemli destinasyonlarından biri. Bu anlamda coğrafyamız çok zengin. Göller, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı ve diğer rakımı yüksek dağların bölgemizde olması özellikle profesyonel dağcıların dikkatini çekiyor. Biz de bugün Sat Gölleri'ni tanıtmak amacıyla burada bulunuyoruz. Ekimizde hem hem kayak yapan hem de dağcı arkadaşlarımız var. Şu an bir çok yerde insanlar denize girerken Hakkari'de halen metrelerce kar var. Uzun süre bakir kalan bir coğrafya ve henüz yeni yeni keşfediliyor. İnsanların çok merak ettiği bir yer. Son yıllarda Hakkari'de huzurun hakim olmasıyla turizm hareketliliği yaşıyoruz. Bu hareketliliğin devamı için de elimizden geleni yapacağız."

        - "Bölgede ilk defa dağ kayağı yaptık"

        Dağ Kayakçısı Ömer Faruk Aşkan ise haziranın ortasında herkes yaz aktivitelerine odaklanırken Hakkari'de kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

        İkiyaka Dağlarının eteklerinde, Sat Gölleri'nde çok güzel zaman geçirdiklerini anlatan Aşkan, "Bölgeye ulaşmak çok zordu ancak buna değdi. Çok keyif aldık. Kış turizmi açısından vazgeçilmez bir bölge. Buranın hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin dağ kayağının uğrak noktası olacağını düşünüyorum. Bu bölgede ilk defa dağ kayağı yaptık ve buna da vesile olan yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kayakçılardan Mücahit Gezen de Hakkari Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün desteği ile 3 bin 500 rakımda snowboard yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Gezen, "Bence bütün profesyonel kayakçı ve snowboardcular buraya gelip bu heyecanı yaşamalı. İmkan olursa herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. İsviçre Alpleri'ni andırıyor." dedi.

        İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özdemir "Düzenlediğimiz etkinliği 'Doğamızı tanıyalım' sloganı ile gerçekleştirdik. Tektonik hareketler sonucu oluşan göller bölgesini görmeye geldik. Bizi eşsiz bir manzara karşıladı. Burada halen karla kaplı buzul gölleri bulunuyor. Bugünü çok güzel değerlendirdik. Bol bol görsel çektik. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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