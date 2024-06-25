Hakkari'de yenidoğan yoğun bakım ünitesi minik hastalara şifa oluyor

Hakkari Devlet Hastanesi bünyesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile sağlık sorunları olan yeni doğan bebeklerin başka illere sevk edilmeden tedavi olmaları sağlanıyor.

Kente 4 ay önce atanan doktor Yasemin Ezgi Köstekçi, doğum sonrası sağlık sorunları olan bebeklerin daha önce farklı illere sevk edildiğini belirtti.

Hastanede 3. düzey 15 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesinin olduğunu belirten Köstekçi, şöyle konuştu:

"Bazı hastalıkların tedavileri ileri uzmanlık gerektiriyor. Ünite sayesinde bebekler il dışına sevk edilmiyor ve burada tedavi ediliyor. Erken doğan bebekleri uzun süre burada izleyip anneleriyle aynı şehirde tedavilerini tamamlayabiliyoruz. Anneler ziyaret saatlerine bağlı kalmayarak günün her saatinde anne oteline gelerek bebekleri ile temas sağlayabiliyor. Bir bebeğin buradan il dışına sevk edilmesi bebeğin sağlığını tehlikeye atıyor. Tabi ki tedavi olmak için gidiyor ama bebekler için bir riski var. Biz de ekip olarak hastalarımıza burada hizmet verdiğimiz için mutluyuz."