Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, silahlı saldırıda yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi (TSO) Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi (TSO) Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Sevi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Sevi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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