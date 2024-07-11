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        Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, silahlı saldırıda yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi (TSO) Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 00:52 Güncelleme: 11.07.2024 - 00:52
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        Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, silahlı saldırıda yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi (TSO) Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Sevi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

        Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yoğun bakıma alınan Sevi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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