Hakkari'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ev ve eklentilerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ev ve eklentilerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güçlü Mahallesi'nde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bir ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada 3 düzensiz göçmen ile şüpheli Ş.Ö. yakalandı.
Şüpheli Ş.Ö. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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