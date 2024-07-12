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        Hakkari'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ev ve eklentilerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:51
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        Hakkari'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ev ve eklentilerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güçlü Mahallesi'nde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bir ev ve eklentilerinde arama yaptı.

        Aramada 3 düzensiz göçmen ile şüpheli Ş.Ö. yakalandı.

        Şüpheli Ş.Ö. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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