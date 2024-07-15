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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy'dan "15 Temmuz" mesajı

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:40
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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy'dan "15 Temmuz" mesajı
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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

        Ünlüsoy, mesajında, demokratik düzeni hedef alarak ülkenin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliği parçalamaya yönelik hain darbe girişiminin milli irade tarafından bertaraf edilişinin 8'inci yılını kutladıklarını belirtti.

        Ünlüsoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi destanını yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yad ederek, şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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