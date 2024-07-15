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        Yedi bölgede yemek envanteri çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak

        SAYİM HARMANCI - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun başlattığı çalışmayla Türkiye'de 7 bölgenin unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ile mutfak kültürü kayıt altına alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:17
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        Yedi bölgede yemek envanteri çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak
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        SAYİM HARMANCI - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun başlattığı çalışmayla Türkiye'de 7 bölgenin unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ile mutfak kültürü kayıt altına alınacak.

        Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, zengin yemek kültürüne sahip Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yemek ile kültür arasındaki ilişkiyi araştırıp kayıt altına almak üzere geçen yıl çalışma başlattı.

        Federasyon Başkanı Bayram Özrek ve federasyon görevlileri, çalışmanın ilk yürütüldüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ili gezerek sektördeki kişiler ve gastronominin içinde olanlarla görüştü.

        Çalışma kapsamında 10'uncu il olan Hakkari ve ilçelerindeki işletmeleri ve kooperatifleri ziyaret eden Özrek, unutulmaya yüz tutmuş yemekler ile mutfak kültürü hakkında bilgi topladı.

        Özrek, AA muhabirine, çalışmayı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden başlattıklarını ve 10'uncu duraklarının Hakkari olduğunu söyledi.

        Kentte üç gündür yemek kültürünü araştırdıklarını anlatan Özrek, "Hakkari'nin mutfak kültürünü, yemeklerini, yöreye özgü gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Çok güzel araştırmalar yaptık. Gerçekten birçok ilde olmayan özelliklere tanıklık ettik. Özellikle kahvaltılarda verilen ürünler beni çok şaşırttı. Bunları kayıt altına almamız lazım." dedi.

        Hakkari'de güzel ve özel yemekleri kayıt altına aldıklarını vurgulayan Özrek, şunları kaydetti:

        "Kentin gastronomide çok önemli konuları var. Hepsini kayıt altına alıp kitap haline getirmemiz gerekiyor. Birçok ilimizin gastronomi ve yemek kitapları var. Araştırdığım kadarıyla Hakkari'nin yok. Hakkari'ye özgü de bir kitap çıkarmamız gerekiyor. Bölge bölge araştırma yapacağız. İlk bölgemiz Doğu Anadolu. 7 yıllık bir proje bu. Geçtiğimiz yıldan beri Doğu'yu araştırıyoruz. Amacımız mutfak kültürü, yemeklerimiz, unutulmuş yemeklerimizin hepsini tek tek kayıt altına alıp kitaplaştırmak. Bu kitapları sonraki nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

        - "Aslında biz yemekle ilgili konuları da ortaya çıkarıyoruz"

        Özrek, "Doğumdan ölüme kadar tüm geçişlerdeki yemek sunumları, yemek adabı, sofra düzenleri. Bir kız evlendiğinde hangi yemekler verilir? Düğünde yemek verilir mi? Cenazede hangi yemekler verilir? Aslında biz yemekle ilgili konuları da ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

        İşletmesinde yöresel ürünlerle kahvaltı hazırlayan Neslihan Faruk, "Çok güzel bir çalışma. Biz de yöremizin kahvaltı ve yemek çeşitlerini anlattık. Sofra adabını, yemeklerde kullandığımız araç gereçleri, kahvaltıda sunduğumuz murtuğayı, kavutu, siyaboyu, keçi sütünden yapılan tereyağımızı, otlu peynirimizi hepsini anlattık. Bu çalışma bizi mutlu etti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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