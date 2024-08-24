Hakkari Valisi Çelik, İran sınırında incelemelerde bulundu

Ardından Derecik ilçesine giden Çelik ve beraberindekiler, Şehit Piyade Er Coşkun Sekmen Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Faaliyetlerle ilgili bilgi alan Çelik, Ağaçlı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığına geçerek İran sınırında devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Vali Çelik, beraberindeki Göç İdaresi Sınır Yönetimi Genel Müdür Vekili Ozan Gazel ile Esendere beldesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığına geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İran sınırında devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

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