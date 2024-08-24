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        Hakkari Valisi Çelik, İran sınırında incelemelerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İran sınırında devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:20
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        Hakkari Valisi Çelik, İran sınırında incelemelerde bulundu
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İran sınırında devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

        Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Vali Çelik, beraberindeki Göç İdaresi Sınır Yönetimi Genel Müdür Vekili Ozan Gazel ile Esendere beldesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığına geldi.

        Faaliyetlerle ilgili bilgi alan Çelik, Ağaçlı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığına geçerek İran sınırında devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

        Ardından Derecik ilçesine giden Çelik ve beraberindekiler, Şehit Piyade Er Coşkun Sekmen Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Vali Çelik'e Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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