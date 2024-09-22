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        Hakkari'de poşette bulunan 3 kedi yavrusu tedaviye alındı

        Hakkari'de kırsal alanda poşette bulunan 3 kedi yavrusu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:55
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        Hakkari'de poşette bulunan 3 kedi yavrusu tedaviye alındı
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        Hakkari'de kırsal alanda poşette bulunan 3 kedi yavrusu tedaviye alındı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde kayalıklarda kedi yavrularını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Olay yerine giden belediye ekipleri, poşette 3 kedi yavrusu buldu.

        Belediyenin kliniğine getirilen hayvanlar, tedavi edildikten sonra güvenli bir alana bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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