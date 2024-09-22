Hakkari'de poşette bulunan 3 kedi yavrusu tedaviye alındı
Hakkari'de kırsal alanda poşette bulunan 3 kedi yavrusu tedaviye alındı.
Hakkari'de kırsal alanda poşette bulunan 3 kedi yavrusu tedaviye alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde kayalıklarda kedi yavrularını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine giden belediye ekipleri, poşette 3 kedi yavrusu buldu.
Belediyenin kliniğine getirilen hayvanlar, tedavi edildikten sonra güvenli bir alana bırakıldı.
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