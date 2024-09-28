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        BİDEV'in katkılarıyla Hakkari'de yapılan basketbol sahası açıldı

        Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) Hakkari'de yapımını tamamladığı basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:18
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        BİDEV'in katkılarıyla Hakkari'de yapılan basketbol sahası açıldı
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        Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) Hakkari'de yapımını tamamladığı basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

        Bulak Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sporun insana kazandığı en güzel şeyin disiplin olduğunu belirten Çelik, "Sporcular ve sporla ilgilenen herkesin hayatında disiplin, bir yaşam biçimi olmalı. Spor yapmak istiyorsanız disipline olan inancınızın olması gerekiyor. Eğer disiplin olursa ve bu disiplinin gerektirdiği her şeyi yaparsanız hem öğrencilik hayatınızda hem de sporla ilgili her branşta başarılı olursunuz. Yapılan ve yapılacak spor tesislerinin alt yapıları ile hem ülkemizin spor potansiyeline hem yurt dışında yapılan müsabakalarda her spor dalında şampiyonluklar getireceğinize inanıyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından basketbol sahasının açılışı yapıldı.

        Törene, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin ile BİDEV temsilcileri katıldı.

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