Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-2 mağlup etti.

        Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin, 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        BİDEV'in katkılarıyla Hakkari'de yapılan basketbol sahası açıldı
        BİDEV'in katkılarıyla Hakkari'de yapılan basketbol sahası açıldı
        Yüksekova'da 155 yıllık su değirmeni ile buğday öğütüyor
        Yüksekova'da 155 yıllık su değirmeni ile buğday öğütüyor
        Hakkari'de "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı yapıldı
        Hakkari'de "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı yapıldı
        Hakkari'de yasa dışı keklik avına 138 bin 142 TL ceza
        Hakkari'de yasa dışı keklik avına 138 bin 142 TL ceza
        Yüksekova'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Yüksekova'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ünalan, yaptıkları çalışmaları değe...
        Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ünalan, yaptıkları çalışmaları değe...