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        Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:02
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        Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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        Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Işık'a ait keçi, Kalealtı mevkisindeki kayalık alanda mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden indirerek sahibine teslim etti.

        Işık, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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