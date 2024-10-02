Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarıldı.
Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Işık'a ait keçi, Kalealtı mevkisindeki kayalık alanda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden indirerek sahibine teslim etti.
Işık, ekiplere teşekkür etti.
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