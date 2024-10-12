Derecik'te şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede düzenlenen programda okunan mevlidin ardından tüm şehitler için dua edildi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Anne karnında katledilen şehit bebeğimiz Beyaz'ı, kadınlarımızı, gencecik fidanlarımızı asla unutmayacağız. Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.