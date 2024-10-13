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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:51
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti.

        Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Çekmeköy Bilgidoğa'nın 74. dakikada penaltıdan yararlanamadığı maçı, Hakkarigücü bulduğu golle 2-0 kazandı.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve çok sayıda sporsever izledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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