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        Hakkari'de ceviz ağacından düşen kişi öldü

        Hakkari'de ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:54 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:54
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        Hakkari'de ceviz ağacından düşen kişi öldü
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        Hakkari'de ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Üzümcü köyünde hasat için ceviz ağacına çıkan 33 yaşındaki Ebubekir Yıldız, dengesini kaybederek düştü.

        Ağır yaralanan Yıldız, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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