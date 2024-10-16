Hakkari'de ceviz ağacından düşen kişi öldü
Hakkari'de ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Hakkari'de ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Üzümcü köyünde hasat için ceviz ağacına çıkan 33 yaşındaki Ebubekir Yıldız, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Yıldız, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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