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        Hakkari'de "Eğitimi Geliştirme ve Takip" projesiyle akademik başarının artırılması hedefleniyor

        Hakkari'de hayata geçirilen "Eğitimi Geliştirme ve Takip" projesiyle okullardaki akademik başarının artırılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:07
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        Hakkari'de "Eğitimi Geliştirme ve Takip" projesiyle akademik başarının artırılması hedefleniyor
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        Hakkari'de hayata geçirilen "Eğitimi Geliştirme ve Takip" projesiyle okullardaki akademik başarının artırılması amaçlanıyor.

        Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimi Geliştirme ve Takip" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, projenin kentteki eğitimin gelişmesi için önemli bir eylem planı olacağını söyledi.

        Bugünün dünyasında farkı yaratan temel etmenin konuşmaktan çok eyleme geçme olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu görev ve tanımlar, yapmamız gerekenleri belirliyor. Hayata ilişkin kaygıları, beklentileri ve çocuklara ilişkin arayışları, toplumun geleceğine ilişkin öngörüleri olan insanların biraz da fedakar olmaları gerekiyor. Bu yükümlülük ve sorumluluk da milli eğitim camiasının omuzunda gözüküyor. Eğitim beşikten mezara kadar süren bir süreç. Okullar yarınlara ilişkin beklentilerimizin olduğu yer. Eğitimin paydaşları da var. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli."

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da kentte sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir eğitim anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Okullarda akademik, bilimsel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerde başarı sağlanması için çaba içinde olduklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Kentimizde çok iyi başarı öykülerinin yazılacağına olan inancımızla bu projeyi hayata geçirdik. Okullarımızı, öğrenci ve öğretmenlerimizi, en nihayetinde ilimizi her boyutuyla geliştirmeyi hedefledik. Eğitimi hayatın her safhasına yayan, 'beşikten mezara kadar ilim öğrenin' diyen ve ilk emri 'oku' olan bir inanca mensup olan bizler, geleceğe umutla bakabilmeleri için evlatlarımızı sürekli desteklemeliyiz. Hazırladığımız proje ile amacımız özgüvenli, merak eden, araştıran, sürekli öğrenen, kendini geliştiren bir eğitim anlayışını öğrencilerimize benimsetmektir."

        Projenin sunumunun yapıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık, İlçe Milli Eğitim müdürleri, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.

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