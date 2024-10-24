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        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:40 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:47
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        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, üs bölgesi yollarının da açık tutulması için çaba sarf ediyor.

        Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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