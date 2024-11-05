Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Hakkari'de "Hizmet İçi Eğitim Programına" katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Bir yandan tüm personelimizin yetkinliğini artırmayı hedeflerken diğer yandan yerel koşullara ve hizmet alanlarına uygun hizmet modelleri geliştirme yeteneğimizi de güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Tarıkdaroğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı"na katılan Tarıkdaroğlu, söz konusu eğitim programının, her geçen gün gelişen, değişen, farklılaşan hizmet anlayışını sahaya yansıtan personelle geleceği inşa etmek adına büyük anlam taşıdığını söyledi.

Eğitim programıyla amaçlarının, personelin mesleki bilgi ve becerilerinizi güçlendirirken vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini de daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, "Eğitim, yaşam boyu devam eden, hayatımızın her anında bize eşlik eden bir olgu. Hizmet içi eğitim ise siz çalışma arkadaşlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmesi için son derece önemli bir fırsattır." dedi. Bakanlığın hizmet kalitesini artırmak ve günün dinamik iş ortamına uygun becerilerle donatılmış bir ekip oluşturmak için bu eğitimlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Tarıkdaroğlu, hizmet içi eğitimin sadece teknik bilgi ve becerilerin kazanılmasıyla sınırlı olmadığını ifade etti.

Bu eğitimlerle hem bireysel hem de kurumsal başarıyı artıracaklarına inandıklarını kaydeden Tarıkdaroğlu, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerine dokunan bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, dezavantajlı grupların desteklenmesi, aile yapısının güçlendirilmesi, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesi öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor. Bugün, merkez ve taşra teşkilatlarımızla, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için hizmetlerimizi daha etkin ve kapsamlı hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Çocuk", "kadın", "engelli ve yaşlı", "aile ve toplum" temalarında dört farklı program içeriğiyle eş zamanlı olarak 5 gün boyunca 20'şer saatlik hizmet içi eğitim programı planladıklarını anlatan Tarıkdaroğlu, "Hakkari'de bu eğitim programı başlamış oldu. İlkini 23 Eylül'de Kars'tan başlattığımız eğitimlerimizi şimdiye kadar 14 ilde tamamladık. 2 bin 131 personelimizin bu eğitimlerden istifade etmesini sağladık. Bu hafta Erzincan, Hakkari, Tekirdağ ve Eskişehir'de eş zamanlı başlayan eğitimlerden 372 personelimizin daha faydalanmasını sağlayacağız. Bu anlayışla, bir yandan tüm personelimizin yetkinliğini artırmayı hedeflerken diğer yandan yerel koşullara ve hizmet alanlarına uygun hizmet modelleri geliştirme yeteneğimizi de güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.