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        Askeri bando takımı Hakkari'de konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'de konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:35
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        Askeri bando takımı Hakkari'de konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'de konser verdi.

        Kapalı spor salonunda düzenlenen konsere vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de eşlik etti.

        Konseri izleyenler, eğlenceli zaman geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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