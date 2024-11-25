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        Hakkari'de 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:34 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:39
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        Hakkari'de 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, ilçede şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş 67 paket halinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü Ş.T, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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