Hakkari'de 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda, ilçede şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş 67 paket halinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

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