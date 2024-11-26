Van ve Hakkari'de kar etkili oldu
Van ve Hakkari'de kar etkili oldu, sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.
Van ve Hakkari'de kar etkili oldu, sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.
Van'da etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Araçların üzerinin karla kaplandığı kent merkezinde, vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarında bekledi.
Hakkari'de de akşam saatlerine etkili olan yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatıları ile araç ve ağaçların üzeri karla kaplandı.
Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.
Trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
Sezona hazır hale getirilen Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
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