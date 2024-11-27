Hakkari İl Sağlık Müdürü Kara'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklama

Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, yeni aile hekimliği yönetmeliği ile aile hekimlerinin hastalarına daha fazla vakit ayırabileceğini belirtti.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yönetmelikle aile hekimlerinin daha güçlü ve etkin olacağını söyledi.

Vatandaşların yönetmelik sayesinde hastalanmadan önce aile hekiminde tüm tetkik ve tedavilerini yaptırabileceğini ifade eden Kara, "Daha önce ülkemizde bir aile hekimi 4 bin 500 nüfusa sahip olup bunların takip tedavilerini yapmaktaydı. Bu yönetmelikten sonra bu sayı 3 bin 500'e düşürüldü. Biz de ilimizde aile hekimleri birimlerinin nüfuslarını düşürmek için sıkı bir çalışma içindeyiz. Yatırımlarla yeni binalar inşa etmek, kiralık ya da satın alınabilecek binalarla yeni aile hekimi birimleri oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.