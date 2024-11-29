Hakkari'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan bağışında bulundu.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan bağışında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında kan bağışı kampanyasına destek vermek için "vatan için gerekirse canımızı ve kanımızı da vermeye hazırız" sloganıyla etkinlik yapıldı.
Etkinliğe ilgi gösteren jandarma personeli, Kızılay'a ait mobil tırda kan bağışı yaptı.
Kızılay Kan Merkezi görevlileri, desteklerinden dolayı jandarmaya teşekkür etti.
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