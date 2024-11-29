Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan bağışında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında kan bağışı kampanyasına destek vermek için "vatan için gerekirse canımızı ve kanımızı da vermeye hazırız" sloganıyla etkinlik yapıldı.

        Etkinliğe ilgi gösteren jandarma personeli, Kızılay'a ait mobil tırda kan bağışı yaptı.

        Kızılay Kan Merkezi görevlileri, desteklerinden dolayı jandarmaya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Hakkarili şehit ailesi, eşyalarıyla düzenledikleri odada evlatlarının hatır...
        Hakkarili şehit ailesi, eşyalarıyla düzenledikleri odada evlatlarının hatır...
        Hakkari Müftülüğü çalışanları, cami için nakdi yardımda bulundu
        Hakkari Müftülüğü çalışanları, cami için nakdi yardımda bulundu
        Hakkari'de çiftçilere tohum desteği sağlandı
        Hakkari'de çiftçilere tohum desteği sağlandı
        Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
        Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
        Hakkari İl Sağlık Müdürü Kara'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin...
        Hakkari İl Sağlık Müdürü Kara'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin...
        Hakkari'de 10 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 10 yerleşim yeri ulaşıma kapandı