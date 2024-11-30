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        Hakkari'de şehit Korkmaz için mevlit okutuldu

        Hakkari'de önceki yıl Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:27
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        Hakkari'de şehit Korkmaz için mevlit okutuldu
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        Hakkari'de önceki yıl Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu.

        Korkmaz'ın ailesi ve yakınları, Yeni Mahalle mezarlığında şehidin kabri başında dua etti.

        Ardından Hacı Hüseyin Çatal Cami'de düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı İl Başkanı Vahit Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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