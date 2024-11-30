Hakkari'de şehit Korkmaz için mevlit okutuldu

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı İl Başkanı Vahit Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardından Hacı Hüseyin Çatal Cami'de düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Korkmaz'ın ailesi ve yakınları, Yeni Mahalle mezarlığında şehidin kabri başında dua etti.

Hakkari'de önceki yıl Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu.

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