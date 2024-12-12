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        Şemdinli'de Yerli Malı Haftası kutlandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:59
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        Şemdinli'de Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Kaymakam Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar katıldı.

        Yerli üretime dikkati çeken Kaymakam Akpınar, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Akpınar ve katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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