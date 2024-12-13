Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.

        Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 30 D 2025 plakalı minibüs, Karlı köyü yakınında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 öğretmen, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Şemdinli'de Yerli Malı Haftası kutlandı
        Şemdinli'de Yerli Malı Haftası kutlandı
        Hakkari ve Yüksekova'da depreme dayanıksız kültür merkezleri yıkılıyor
        Hakkari ve Yüksekova'da depreme dayanıksız kültür merkezleri yıkılıyor
        Yazar Hayati İnanç, Hakkari'de söyleşi programına katıldı
        Yazar Hayati İnanç, Hakkari'de söyleşi programına katıldı
        Hakkarili genç girişimci yılda 2 ton mantar üretiyor
        Hakkarili genç girişimci yılda 2 ton mantar üretiyor
        Hakkari'de 2 kişinin ayakkabılarından 54 milyon lira değerinde kaçak külçe...
        Hakkari'de 2 kişinin ayakkabılarından 54 milyon lira değerinde kaçak külçe...
        Hakkari'de gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi