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        Hakkari'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi

        Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:03
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        Hakkari'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
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        Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılan çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, kente bir gençlik kampı merkezini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kentin kalkınması için gençlerin ellerinden geleni yapacağına inandığını belirten Çelik, "Yarınların daha güzel olması için izlenilecek politika belgelerinin belirlenmesi adına önemli bir çalıştay. Gençlerimizin yarınlarının nasıl olması, onların beklentileri, önerileriyle ilgili bir politika belgesi hazırlanacak." dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ise "Bu çalıştayların akabinde illerimizden elde edilen yorumlar ve katkılarla şehir, bölge ve ülke genelinde bir gençlik politika belgesi hazırlayacağız. Hazırlanacak olan bu politika belgesi bakanlığımızın ve devletimizin gençlere yönelik hangi faaliyetlere, çalışmalara, projelere ve programlara daha fazla kaynak ayırması gerektiğini söyleyecek. Çalıştayda yapacağınız her türlü katkı, yorum ve detay çok önemli." diye konuştu.

        Programa, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, CHP İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, MHP İl Başkanı Fatih Öztepe ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım katıldı.

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