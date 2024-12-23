Hakkari'de turşu suyu görünümü verilen 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de, kargo kolisindeki bidonda turşu suyu görünümü verilen 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 20 Aralık'ta çalışma yürüten ekipler, kentten gönderilen bir kargo kolisinde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yaptı.