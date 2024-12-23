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        Hakkari'de turşu suyu görünümü verilen 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de, kargo kolisindeki bidonda turşu suyu görünümü verilen 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:31
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        Hakkari'de turşu suyu görünümü verilen 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de, kargo kolisindeki bidonda turşu suyu görünümü verilen 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 20 Aralık'ta çalışma yürüten ekipler, kentten gönderilen bir kargo kolisinde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yaptı.

        Aramada, kolideki turşu bidonunda, turşu suyu görünümü verilen 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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