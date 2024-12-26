Hakkari'de olumsuz hava koşulları yüzünden taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

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